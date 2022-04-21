Cemaliye Gürcan sevenlerini üzdü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gürcan ailesinin sevilen ismi Cemaliye Gürcan 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gürcan bugün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Dört çocuk annesi olan ve yaklaşık 2 yıl önce eşini kaybeden Cemaliye Gürcan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

