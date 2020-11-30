Cemaliye Beyazhasan hayata tutunamadı

Gazimağusa bölgesi köylerinden Alaniçi'nin sevilen sakinlerinden Cemaliye Beyazhasan hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda olan Cemaliye Beyazhasan bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

İki evlat annesi olan Cemaliye Beyazhasan'ın vefatı Alaniçi köyünü hüzne boğdu.