Cemal Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Niyazi ERGÜLENGüzelyurt, sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’na uzun yıllar hizmet etmiş olan eski futbolcusu ve eski başkanı Cemal Kılıç, tedavi gördüğü Cengiz Topel Hastanesi’nde dün akşam vefat etti. Bir aya yakın süredir tedavi gören Kılıç 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.Mücahit komutanı da olan Cemal Kılıç bugün düzenlenen askeri törenle Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığına defnedildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçisleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediye Başkanı ile bölge milletvekilerinin katıldığı cenaze töreninde sevenleri gözyaşlarıyla Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Halkın Sesi ailesi olarak merhum Cemal Kılıç’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.