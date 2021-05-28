Cavidan öğretmen hayatını kaybetti

Beden Eğitimi Öğretmeni 45 yaşındaki Cavidan Öncen hayatını kaybetti. Bir süreden beridir Güney Kıbrıs'ta tedavi görmekte olan Cavidan Öncen hayata tutunamadı.
Öncen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Öncen'in cenazesi bugün Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek
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