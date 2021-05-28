banner583
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
313 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
23 0
 
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
192 0
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
20 0
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
58 0
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
150 0
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
23 0
banner661
banner570

Cavidan öğretmen hayatını kaybetti

banner476

Cavidan öğretmen hayatını kaybetti
Beden Eğitimi Öğretmeni 45 yaşındaki Cavidan Öncen hayatını kaybetti.  Bir süreden beridir Güney Kıbrıs'ta tedavi görmekte olan Cavidan Öncen hayata tutunamadı.
Öncen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Öncen'in cenazesi bugün Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.