Çatankaya ailesi yasta

Mormenekşe bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Klavyalı olup Mormenekşe'de ikamet eden Erenköy mücahiti Avukat Alibey Ahmet Çatankaya'yı bugün hayatını kaybetti.
Çatankaya'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Mormenekşe Camisi'nde kılınacak öğle namazına mütakip Mormenekşe mezarlığına defnedilecek.
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