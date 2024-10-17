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Çatankaya ailesi yasta

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Çatankaya ailesi yasta
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Mormenekşe bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Klavyalı olup Mormenekşe'de ikamet eden Erenköy mücahiti  Avukat Alibey Ahmet Çatankaya'yı bugün hayatını kaybetti.
Çatankaya'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Mormenekşe Camisi'nde kılınacak öğle namazına mütakip Mormenekşe mezarlığına defnedilecek.
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