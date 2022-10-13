Çatalköyü üzen veda

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çevresinde çok sevilen biri olan Çatalköy sakini Nevin Akkar, bugün hayatını kaybetti.

Akkar yarın Çatalköy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

