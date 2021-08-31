Çatalköy Yeter abisine ağlıyor

Çatalköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy Belediyesi eski çalışanlarından ve köyün sevilen insanlarından Yeter Akış dün gece hayatını kaybetti. Yeter Akış'ın cenazesi bugün Çatalköy Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığında defnedilecek.
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