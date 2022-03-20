Çatalköy'ün acı günü

Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy Belediyesi’nin değerli personellerinden ve bölgede sevilen bir kişilik olan Erdoğan Bahçeli bugün hayatını kaybetti.

Bahçeli yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

