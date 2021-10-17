Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetti

Çatalköy sevilen bir simasını dsaha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen, sayılan simalarından biri olan Yusuf Durak bu sabah hayatını kaybetti.
Durak, ikinbdi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrsasında Çatalköy Mezarlığı'na defnedildi.
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