Çatalköy, Sevgi ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy bir değerini daha yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini Bedeoğlu ailesinin çınarı ve Bedeoğlu Eczanesinin kurucularından olan Sevgi Bedeoğlu dün gece hayata gözlerini yumdu.

Bedeoğlu'nun vefatı başta ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Sevgi Bedeoğlu'nun cenazesi bugün Çatalköy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.