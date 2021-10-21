Çatalköy, Sabiha ablasına ağlıyor

Çatalköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasol'a bağlı Evdim köyünden olan Bağcıer aiesini çınarı Sabiha Bağcıer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sabiha Bağcıer'in cenazesi bugün Çatalköy Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedilecek.

