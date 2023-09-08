Çatalköy, Pembe ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy’ün sevilen ve değerli simalarından olan Pembe Ceylangüden dün akşam vefat etti.

Ceylangüden cenazesi Cuma günü (bugün) Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.

