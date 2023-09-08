Çatalköy, Pembe ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen ve değerli simalarından olan Pembe Ceylangüden dün akşam vefat etti.
Ceylangüden cenazesi Cuma günü (bugün) Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.