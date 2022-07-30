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Çatalköy Oktay amcasına ağlıyor

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Çatalköy Oktay amcasına ağlıyor
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün büyük ve sevilen ailelerinden Özdenefe ailesinin çınarlarından olan Oktay Özdenefe bugün sabah hayata gözlerini yumdu.
Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin de amcası olan Oktay Özdenefe bugün Çatalköy Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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