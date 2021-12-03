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Çatalköy, Nezaket ablasına ağlıyor

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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Çatalköy'de sevilen ve sayılan bir kişilik olan Nezaket Tansel Adem dün hayata gözlerini yumdu.

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Çatalköy, Nezaket ablasına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'de sevilen ve sayılan bir kişilik olan Nezaket Tansel Adem dün hayata gözlerini yumdu.
Nezaket Tansel Adem'in bugün öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
 
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