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Çatalköy Mehmet dayısına ağlıyor

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Çatalköy Mehmet dayısına ağlıyor
Çatalköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Evdim'li olan ve 1974 sonrasında Çatalköy'e yerleşen bölgenin sevilen ve sayılan insanlarından Mehmet Buzdağ bugün hayatını kaybetti.
Çatalköy'ün Mehmet dayısı olan merhum Mehmet Buzdağ'ın cenazesi öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı'na defnedildi.
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