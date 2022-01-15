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Çatalköy, İsmail abisine ağlıyor

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Çatalköy, İsmail abisine ağlıyor
Çatalköy sevilen ve değerli bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Evdim'li olan ve 1974 sonrasında Çatalköy'e yerleşen İsmail Adem bugün hayata gözlerini yumdu.
İsmail Adem'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defenedilecek.
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