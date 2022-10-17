Çatalköy, Emine ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’de çevresinde sevilen, yardımseverliğiyle bilinen Emine Özlatif bugün vefat etti.
Özlatif, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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