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Çatalköy, Dudu ablasını kaybetti

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Çatalköy, Dudu ablasını kaybetti
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakinlerinden sevilen kişilik Dudu Kasin vefat etti.
Kasin’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi dün Çatalköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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