Çatalköy, Cemaliye ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakinlerinden olan ve Girne bölgesinde sevilen bir sima olan Cemaliye Çelikgil bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Çelikgil, bugün Çatalköy Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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