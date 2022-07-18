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Çatalköy Bülent abisine ağlıyor

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Çatalköy Bülent abisine ağlıyor
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen sayılan ismi Bülent Ali Hulusi, hayata gözlerini yumdu. 
Hulusi'nin vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 
Hulusi'nin cenazesi bugün Çatalköy Cami'sinde kılınan öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedildi.
 
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