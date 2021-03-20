Çatalköy bir değerini daha kaybetti

Girne bölgesinin sevilen simalarından Emekli öğretmen Ramadan Zaifoğlu hayatını kaybetti.

1941 Limasol'a bağlı Evdim(Düzkaya) doğumlu olup 1974 sonrasında Çatalköy'e yerleşen Ramadan Zaifoğlu dün akşam hayatını kaybetti.

Güney'de öğretmenlik yapmaya başlayan ve kuzeye göç ettikten sonrada öğretmenliğini sürdürerek emekli olan Ramadan Zaifoğlu, Girne bölgesinin sevilen kişiklerinden biriydi.

Zaifoğlu'nun cenazesi bugün Çatalköy mezarlığına defnedildi.

