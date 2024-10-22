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Çatalköy, bir çınarını daha kaybetti

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Çatalköy, bir çınarını daha kaybetti
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Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen simalarından olan Şerif Turgut bugün vefat etti.
Turgut’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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