Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini Madencioğlu ailesinin çınarı Akile Madencioğlu, bugün hayata gözlerini yumdu.

Çevresinde çok sevilen bir sima olan Akile Madencioğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

