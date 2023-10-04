Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakini İmmihan Göksu bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Göksu’nun cenazesi bugün Çatalköy Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedildi.
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