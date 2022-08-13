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Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

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Çatalköy bir çınarını daha kaybetti
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen simalarından olan Hasan Reyhan bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Reyhan, bugün Çatalköy Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çetelköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
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