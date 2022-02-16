Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerimden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün değerli büyüklerinden Hatun Seçkin dün hayata gözlerini yumdu.
Seçikin’in cenazesi dün Çatalköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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