Çatalköy, Ahmet abisine ağlıyor

Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevile bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini, sevilen çınar Tolgay Bulduk bugün vefat etti.

Bulduk’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

