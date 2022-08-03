Çatalköy, Abdullah abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini olan Abdullah Taşkın dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Taşkın’ın bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

