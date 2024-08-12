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Çamlıca, bir çınarını daha kaybetti

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Çamlıca, bir çınarını daha kaybetti
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Kuzey Mesarya bölgesi belediyesi Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı küçük köylerimizden Çamlıca bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çamlıca(Kufez) köyü sakinlerinden, sevilen çınar Hasan Kara bugün sabah saatlerinden vefat etti.
Kara’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü.
Merhumun cenazesi bugün Çamlıca Köy Camisinde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıca Köy Mezarlığı’na defnedilecek.  
 
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