banner913
banner932
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
2 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
103 0
 
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
16 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
16 0
"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"
18 0
"Düne oranla bir adım ilerideyiz”
16 0
Kıbrıs için yeni dönem
Kıbrıs için yeni dönem
31 0
banner1032

Çamlıbel Ekrem abisine ağlıyor

banner1020

banner1045
Çamlıbel Ekrem abisine ağlıyor
banner971
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çamlıbel son günlerde yaşanan arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Aslen Baf’ın Antroliku köyü doğumlu olan ve uzun zamandan beridir Çamlıbel’de yaşamını sürdüren sevilen sima Ekrem Onbaşı bugün vefat etti.
Onbaşı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Çamlıbel Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıbel Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.