Çamlıbel Ekrem abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çamlıbel son günlerde yaşanan arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.

Aslen Baf’ın Antroliku köyü doğumlu olan ve uzun zamandan beridir Çamlıbel’de yaşamını sürdüren sevilen sima Ekrem Onbaşı bugün vefat etti.

Onbaşı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Çamlıbel Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıbel Kabristanlığı’na defnedilecek.

