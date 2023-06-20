Camcıoğlu ailesi yasta

Güzelyurt’un sevilen simalarından Suzan Camcıoğlu dün hayatını kaybetti.
Camcıoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Suzan Camcıoğlu’nun cenazesi 21 Haziran 2023 Çarşamba günü Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Yuvacık Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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