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Cambazoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi sonucu boğulma

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Cambazoğlu’nun ölüm sebebi kalp krizi sonucu boğulma
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Çatalköy’de önceki gün deniz içerisinde ölü olarak bulunan Hasan Cambazoğlu’nun yapılan otopsisinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu suda boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 
 
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