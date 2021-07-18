Çaltin ailesinin acı günü

Geçitkale bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mallıdağ köyü sakini Çaltin ailesinin çınarı ve sevilen siması Meral Çaltin bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Geçitkale Belediyesi personeli Ahmet Çaltin'in annesi olan Meral Çaltin kılınacak öğle namazına müteakkip Mallıdağ mezalığına defnedilecek.