Çalışır, hayata tutunamadı

Ülkemizin sevilen simalarından biri daha hayata gözlerini yumdu.

Güzelyurt'un sevilen, sayılan simalarından olan ve bir süreden beridir tedavi gören Velettin Çalışır bugün hayata tutunamayarak vefat etti.

Gogo lakaplı Velettin Çalışır’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere çok sayıda sevenini yasa boğdu.

Velettin Çalışır’ın cenazesi, yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

