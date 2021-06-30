Çakmak hayata tutunamadı

Lefke bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’de evinin damındaki su deposunu tamir ederken düşmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 79 yaşındaki diş hekimi Salih Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Çakmak 14 Nisan tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Lefke’deki ikametgâhının damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

Çakmak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına tutuluyordu. Çakmak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

1941 yılında Akdeniz köyünde doğan Çakmak bir dönem CTP Lefke İlçe Başkanlığı da yapmıştı.. Uzun yıllar Lefke’de ikamet eden Çakmak, evli ve üç çocuk babasıydı.

