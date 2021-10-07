Çakmak ailesinin acı günü

Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik eski bir köylüsünün vefatıyla sarsıldı.

Aslen Mehmetçik(Galatyalı) olup uzun yıllardan beridir Mağusa’da yaşamını sürdüren Özkan Çakmak dün akşam hayatını kaybetti.

Mağusa’da London Garage sahibi Ahmet Çakmak’ın babası olan ve sevilen, sayılan biri kişi olarak bilinen Mehmet Özkan Çakmak’ın cenazesi bugün saat 14.00’te kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

