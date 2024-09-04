Büyükkonuk Nedim amcasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Büyükkonuk bir çınarını daha kaybetmenin yasını tutuyor.

Büyükkonuk köyünün sevilen çınarlarından, güler yüzlülüğüyle ve yardımseverliğiyle bilinen Nedim Doğan bugün vefat etti.

Doğan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Büyükkonuk’ta öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükkonuk Köy Kabristanlığına defnedildi.

