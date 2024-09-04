banner913
banner932
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
14 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
32 0
 
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
26 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
24 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
26 0
Büyük acı
Büyük acı
100 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
65 0
banner1032

Büyükkonuk Nedim amcasına ağlıyor

banner1020

banner1045
Büyükkonuk Nedim amcasına ağlıyor
banner971
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Büyükkonuk bir çınarını daha kaybetmenin yasını tutuyor.
Büyükkonuk köyünün sevilen çınarlarından, güler yüzlülüğüyle ve yardımseverliğiyle bilinen Nedim Doğan bugün vefat etti.
Doğan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Büyükkonuk’ta öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükkonuk Köy Kabristanlığına defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.