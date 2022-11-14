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Büyükkonuk bir çınarını daha kaybetti

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Büyükkonuk bir çınarını daha kaybetti
Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Büyükkonuk bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Sazlıköylü olup uzun yıllardan beridir Büyükkonuk’ta yaşayan Hüseyin Yiğittürk bugün hayatını kaybetti.
Berber Hüseyin olarak bilinen Yiğittürk bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına müteakip Zeybekköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
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