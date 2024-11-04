Bürüncük ailesi çınarını kaybetti

Ülkemizin hızla büyüyen yerleşim yerlerinden Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gönyeli’nin büyük ailelerinden olan Bürüncük ailesinin çınarı Kadriye Bürüncük bugün vefat etti.

BTHK Müdürü Kadri Bürüncük’ün de annesi olan Kadriye Bürüncük’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Gönyeli Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Kabristanlığı’na defnedilecek.

