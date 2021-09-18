Bu Acının Tarifi Yok

Ani ölümüyle hem ailesini hem de ülkeyi yasa boğan Buse, sonsuzluğa uğurlandı. Cenazesinde kelimeler kifayetsiz, acı tarifsiz kaldı. Adeta sözün bittiği yerdi…

Genç yaşta ani ölümüyle hem ailesi hem de ülkeyi yasa boğan 28 yaşındaki Buse Aksay, dün son yolculuğuna uğurlandı.Girne'nin önde gelen ailelerinden Aksay Kuyumculuk'un sahipleri Gülesen ve Hüseyin Aksay çiftinin kızları olan, takı ve mücevher tasarımcısı Buse Aksay’ın cenazesi dün öğle namazının ardından Ağırdağ Mezarlığı’na defnedildi.28 yaşındaki kızlarının ani ölümü ile yıkılan Buse Aksay'ın ailesinin acısı tarifsizdi. Cenazede feryatlar dinmek bilmedi. Acılı annenin “Bizi bıraktın gittin, daha çok mutlu olacaktık” şeklindeki feryatları, yürekleri parçaladı.UBP Boğazköy Örgüt Başkanı olan baba Hüseyin Aksay da ayakta durmakta zorlandı. Cenazeye birçok siyasi de katıldı.Öte yandan acılı baba Hüseyin Aksay, yaşananları HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na anlattı.Hüseyin Aksay, kızı Buse’nin son derece sağlıklı biri olduğunu vurguladı.Buse’nin 5 yıldır yumurtalıklarında endometriozis (çikolata kisti) olduğunu ve bu nedenle tedavi amaçlı düzenli şekilde doğum kontrol hapı kullandığını dile getiren Aksay, 2 ay önce doktora kontrole gittiklerini ve önceleri 4.5 santim olan kistin büyüklüğünün 2.5 santime küçüldüğünün görüldüğünü belirtti.İstanbul Acıbadem Hastanesi’ne de düzenli olarak kontrole gittiklerini vurgulayan Hüseyin Aksay, Buse’nin ölümünün ardından Acıbadem’deki profesörlerle görüştüklerini ve profesörlerin kızının ölümüne kesinlikle doğum kontrol hapının yol açmadığını kendilerine ilettiklerini söyledi. Aksay, “Doktorlar doğum kontrol hapları emboli attırmaz” dedi” şeklinde konuştu.Hüseyin Aksay, Buse’nin geçtiğimiz Pazar günü baş dönmesi yaşadığını söyledi ve şöyle dedi:“Geçtiğimiz Pazar günü sabah yataktan kalktığında baş dönmesi geçirdi. Geri yatağa yığılır gibi oldu. Ne oldu diye sordum, “halsizim baba” dedi. Pazartesi günü sabah sabah özel bir laboratuvara gittik, tüm tahlillerinin full check up yapılsın istedik. Yaptılar. Tüm tahlilleri temiz çıktı. Doktor bize “her şey süper” dedi. Ardından rutin şekilde işimize devam ettik”Buse’nin düzenli spor yapan, badminton ve plates yapan, enerjik, sağlıklı beslenen ve sağlıklı bir yaşam süren bir kız olduğunu anlatan baba Aksay, önceki gün mağazada kızının fenalaştığı anı şöyle anlattı:“Mağazada birlikte çalışıyorduk. Ben telefonla konuştuğum esnada ses duydum. Buse altın bölümündeydi. “Çocuğuma bir şey oldu diyerek” telefonu kapadım.Buse’nin yanına koştum, düşerken kaşını ve yüzünü çarpmıştı. Yerden kaldırdım, kasılmış vaziyetteydi. Ağzını açtım, diline baktım. Yüzüne su döktüm, burnuna kolonya koklattım, kendine gelir gibi oldu sonra yine bayıldı gibi oldu. Akrabamız Dr. Mehmetali Tunçbilek’i aradım. Hemen ambulans yolladılar. Ambulans gelinceye kadar baygındı. Yerde kızıma kalp masajı yaptım. Ambulans geldi, önce Girne Hastanesi’ne ardından Lefkoşa’ya getirdiler ne yazık kurtaramadık.Buse bana “baba şuram ağrıyor” dese hemen kapıp doktora götüreceğim. Ama hiç öyle bir durumu yoktu. Pazar günü “başım döndü halsizim” dedi hemen ertesi gün tahlillerini yapmak için koştuk. Yaşananlara bir anlam veremiyoruz”İstanbul Acıbadem International Hastanesi’nde her yıl full check up’larını da yaptırdıklarını anlatan baba Hüseyin Aksay, “Bizi yıkan da bu oldu. Hastaydı kurtaramadık veya kaza geçirdi öldü ama bunlar değil, hiçbir şeyi yoktu. Çocuğum elimden kaydı gitti. Ailede kalp hastalığı veya genetik bir hastalık var mıdır diye soruldu ama sadece kayınpederimde bir stent var, yaygın bir kalp rahatsızlığımız yok. Perişan olduk.Buse, 7 veya 8 ay önce iki doz Biontech aşısı yaptırdı. Yurt dışına gidecekti diye aşı oldu. Bu geçen sürede yurt dışına gideceği için de antikor seviyesini de test yaparak kontrol ettirdik. Olur da antikorunda zayıflama varsa üçüncü dozu da gerekirse yaptıralım, korunsun diye. Antikoru yüksek çıktı. Ailece yaptırdık, diğer kızım, eşim, ben, hepimiz…Hepimizin de yüksek çıkmıştı, gerek duyulmadı diye yeniden aşı yaptırmadık. Aşının da bir sebebi olabilir mi deniyor ama bunu tabi ki bilmiyoruz. Bunu doktorlar bizden daha iyi bilecek.”Buse’nin Pazartesi günü annesi ile gezmeye İstanbul’a gideceklerini ve biletlerini de aldıklarını anlatan Aksay, “Her şey çok güzeldi, bitti. Doktorlar da “bu ölüm milyonda bir olur, kader ölümüdür” dedi.Başbakan Saner de cenazeye katıldıBuse’nin annesi tabuta sarılıp ağladıBuse’nin kardeşi de tarifsiz acı yaşadıSevenleri cenaze törenine akın etti