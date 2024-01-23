Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet etmiş sevilen bir sima olan İbrahim Sevinç bugün hayata gözlerini yumdu.

Sevinç’in vefatı başta ailesi olmak üzere BRT’de yıllarca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

İbrahim Sevinç’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

Sevinç'in ilk cenaze töreni yarın (çarşamba) saat 10:30'da BRTK binasında gerçekleşecek.

