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Bozdağ Töre hayata tutunamadı

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Bozdağ Töre hayata tutunamadı
Demirhan’da pazartesi günü inşaatta sulama yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki İsmail Bozdağ Töre, bu sabah yaşamını yitirdi. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Demirhan’da 3 Mayıs Pazartesi günü kendisine ait inşaatın birinci katında sulama yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Değirmenlik’te sakin İsmail Bozdağ Töre, tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bu sabah saat 07:00 sıralarında yaşamanı yitirdi. 
Bozdağ Töre, UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre'nin kardeşiydi.
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