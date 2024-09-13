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Bostancı, Salih abisini sonsuzluğa uğurladı

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Bostancı, Salih abisini sonsuzluğa uğurladı
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Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bostancı köyünün sevilen ismi Salih Necip Gürdal hayatını kaybetti. 
Gürdal'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 
Merhumun cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'nda toprağa verildi 

 
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