Bostancı Nemika ninesine ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Ayyanili olup, uzun yıllardır Güzelyurt-Yukarı Bostancı’da yaşamını sürdüren Nemika Öznesil bugün hayata gözlerini yumdu.

Gazeteci Ergül Ernur’un anne annesi olan Nemika Öznesil’in vefatı ailesi ve Güzelyurt’ta üzüntüyle karşılandı.

Öznesil’in cenazesi Cuma günü Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

