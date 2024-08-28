Bostancı, Bayram amcasına ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin ve Bostancının sevilen çınarlarından Bayram Aracı dün yaşamını yitirdi.
Bayram Aracı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi 30 Ağustos Cuma günü Güzelyurt Fatih Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.