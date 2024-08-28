Bostancı, Bayram amcasına ağlıyor

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin ve Bostancının sevilen çınarlarından Bayram Aracı dün yaşamını yitirdi.

Bayram Aracı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi 30 Ağustos Cuma günü Güzelyurt Fatih Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

