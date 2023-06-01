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Borucu ailesinin acı günü

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Borucu ailesinin acı günü
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Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden Nazikten Borucu dün hayata gözlerini yumdu.
Nazikten Borucu’nun cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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