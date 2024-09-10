Bora ailesi çınarına ağlıyor

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa Sakarya bölgesinin sevilen insanlarından Mustafa Kemal Bora bugün vefat etti.

Bora’nın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Sakarya bölgesindeki Osman Fazıl Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakipcenaze namazının ardından Mağusa Mezarlığına defnedilecek.

