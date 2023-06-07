banner913
banner932
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
22 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
8 0
 
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
10 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
13 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
15 0
banner915

Boltaşlı bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner825
Boltaşlı bir çınarını daha kaybetti
banner931
Yenierenköy bölgesinin şirin köylerinden olan Boltaşlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Boltaşlı köyünün çınarlarından olan Ayşe Mani’nin vefat etti.
Mani’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Boltaşlı kabristanlığında defnedildi.
Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.