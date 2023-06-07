Boltaşlı bir çınarını daha kaybetti

Yenierenköy bölgesinin şirin köylerinden olan Boltaşlı bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Boltaşlı köyünün çınarlarından olan Ayşe Mani’nin vefat etti.
Mani’nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Boltaşlı kabristanlığında defnedildi.
Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun.
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