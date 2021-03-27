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Bökeyhan ailesinin acı kaybı

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Bökeyhan ailesinin acı kaybı
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Aslen Lefkeli olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşamakta olan Sabri Mehmet Bökeyhan bugün sabah hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Bökeyhan hayata tutunamadı.
Sabri Mehmet Bökeyhan’ın naşı kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Sabri Mehmet Bökeyhan, Mağusa Limanı Gümrük Dairesi çalışanı Sıdıka Ozanlar ile BRT’nin deneyimli muhabirlerinden Derya Bökeyhan’ın babasıydı.
 
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