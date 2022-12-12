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Bizden ailesi çınarını kaybetti

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Bizden ailesi çınarını kaybetti
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Dikmen bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bizden ailesinin çınarı olan ve çevresinde ‘Çamur Hikmet’ olarak bilinen Hikmet Bizden vefat etti.
Okumayı çok seven ve aydın kişiliğiyle bilinen Hikmet Bizden bugün Dikmen Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Dikmen Mezarlığı’na defnedildi.
 
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